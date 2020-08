Sai che esistono più di quaranta emozioni su Animal Crossing: New Horizons? Se anche tu, proprio come me, sei un fan sfegatato del popolare titolo Nintendo e sei curioso di scoprire quali sono – e come sbloccare – tutte le emozioni del più recente capitolo di Animal Crossing, allora resta qui! In questo articolo, infatti, scopriremo quali sono tutte le emozioni che il nostro piccolo io-virtuale può esprimere, così da far capire agli altri qual è il proprio stato d’animo.

Animal Crossing: New Horizons, ecco tutte le emozioni e come sbloccarle

Esiste un solo modo per sbloccare le emozioni in Animal Crossing: New Horizons, e ciò consiste nell’impararle dagli abitanti della propria isola. Quando un villager desidera insegnarti una nuova emozione, correrà verso di te e mostrerà un fumetto sopra la sua testa con una frase del genere: “Ehi, [nome giocatore]!“. Assicurati di parlargli subito e scopri se ha un’emozione da insegnarti, perché i villagers adottano la stessa strategia anche quando hanno qualcosa da regalarti o vogliono chiederti qualcosa.

Esistono ben quarantaquattro emozioni in Animal Crossing: New Horizons, e fatta eccezione per quelle che si sbloccano all’inizio della propria avventura, tutte le altre vengono insegnate dagli abitanti del proprio villaggio in base alla loro personalità.

Le emozioni Felicità, Saluto, Applauso e Sorpresa sono le emozioni iniziali.

A queste si aggiungono, poi, le emozioni Piacere, Paura, Tristezza, Gioia e Sogno ad occhi aperti, che vengono però insegnate solo dagli abitanti con personalità normale. Per sbloccare l’emozione Sogno ad occhi aperti occorre essere migliore amico di un abitante con questa personalità.

Le emozioni Felicità, Rabbia, Assonnato, Curiosità e Malizia sono insegnate solo dagli abitanti con personalità vivace. Per sbloccare l’emozione Malizia, occorre essere migliore amico di un abitante con questa personalità.

Le emozioni Intenso, Pensiero, Sospiro, Stupore e Amore sono insegnate solo dagli abitanti con personalità snob. Per sbloccare l’emozione Amore, occorre essere migliore amico di un abitante con questa personalità.

Le emozioni Risata, Vento, Dispiacere, Disaccordo e Fiducioso sono insegnate solo dagli abitanti con personalità Uchi (villager femmine molto premurose e non troppo vanitose nei confronti degli abitanti del villaggio). Per sbloccare l’emozione Fiducioso, occorre essere migliore amico di un abitante con questa personalità.

Le emozioni Timido, Triste, Sbagliato, Vergona e Orgoglio sono insegnate solo dagli abitanti con personalità pigra. Per sbloccare l’emozione Orgoglio, occorre essere migliore amico di un abitante con questa personalità.

Le emozioni Incoraggiamento, Starnuto, Angoscia, Shock e Successo sono insegnate solo dagli abitanti con personalità sportiva. Per sbloccare l’emozione Successo, occorre essere migliore amico di un abitante con questa personalità.

Le emozioni D’accordo, Preoccupazione, Imbarazzo, Sconcerto e Ispirazione vengono insegnate solo dagli abitanti con personalità irritabile. Per sbloccare l’emozione Ispirazione, occorre essere migliore amico di un abitante con questa personalità.