La stagione estiva che si avvia alla sua conclusione ha portato a grande esclusive e grandi appuntamenti per tutti gli utenti di Sky. A farla da padrone sono stati Sport e Calcio: si è partiti con il ritorno della Serie A (dopo lo stop per l’emergenza Covid) e si è giunti sino alle coppe europee. Intanto, ancora in corso di svolgimento ci sono altri eventi come Formula 1, motomondiale e NBA.

Sky chiude tutti questi canali ma lancia il nuovo servizio per la telefonia

Al netto delle grandi esclusive messe a disposizione di tutti i clienti, l’estate per Sky ha significato anche chiusura forzata di alcuni – anche storici – canali del satellitare. Ad esempio, dallo scorso mese di Luglio i clienti non potranno più contare su Fox Life e Fox Life +1. Allo stesso tempo, simile destino è anche quello dei canali Man-Ga, Lei e Lei +1. Una modifica solo nel nome vi è invece per i canali Cinema di Mediaset Premium divenuti ora Cinema 1, Cinema 2 e Cinema 3.

Se l’eliminazione di questi canali può essere la brutta notizia per gli abbonati della pay tv, la bella notizia è senza alcun dubbio il lancio del nuovo servizio Sky WiFi. La pay tv ora può essere considerata una vera e propria media company con il suo ingresso nel settore della telefonia fissa.

Gli utenti che attiveranno Sky WiFi possono quindi unire la Fibra Ottica ai canali satellitari. Questi ultimi, inoltre, potranno essere disponibili anche attraverso la tecnologia streaming. Il costo di Sky WiFi parte da 27,90 euro al mese.