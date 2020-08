Approdata quasi ingenuamente su Netflix, Sex Education si è rivelata tutt’altro che una serie con cui passare semplicemente del tempo, conquistando una marea di spettatori in men che non si dica. Ottenuto il rinnovo per la seconda stagione, a seguito della sua messa in onda questa produzione ha confermato nuovamente i pensieri dei produttori, permettendo loro di ottenere il consenso anche per una terza stagione… ma quando uscirà quest’ultima?

Sex Education 3: data di uscita, cast e le anticipazioni più salienti

Rispondere ad un quesito del genere è molto difficile per due ragioni: 1) Netflix non lascia trapelare mai la sua tabella di marcia; 2) la pandemia da coronavirus ha causato non pochi disagi.

A seguito di queste due motivazioni, dunque, definire quando Sex Education 3 verrà pubblicata è praticamente impossibile, soprattutto perché rimane incerto se le riprese siano ricominciate o meno con l’inizio di agosto.

Cosa c’è di sicuro, in ogni caso, è il cast di questa produzione; nel corso delle nuove puntate vedremo:

Emma Mackey nei panni di Maeve

Ncuti Gatwa nei panni di Eric

Patricia Allison nei panni di Ola

Aimee Lou Wood nei panni di Aimee

Tanya Reynolds nei panni di Lily

Kedar Williams-Stirling nei panni di Jackson

Connor Swindells nei panni di Adam

Chaneil Kular nei panni di Anwar

Mimi Keene nei panni di Ruby

Simone Ashley nei panni di Olivia

Mikael Persbrandt nei panni di Jakob

Alistair Petrie nei panni del preside Groff

James Purefoy nei panni di Remi Milburn

Sex Education è un prodotto originale Netflix, pertanto le prime due stagioni sono disponibili in streaming sul servizio a pagamento.