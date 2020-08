Cyberpunk 2077 riceverà alcuni DLC gratuiti dopo il lancio del gioco. Quando uscì The Witcher 3: Wild Hunt, CD Projekt Red supportava il gioco con 16 pacchetti DLC gratuiti nei tre mesi successivi. Questo set comprendeva: nuovi set di armature, alcune nuove missioni, carte Gwent e alcuni look alternativi, ma il DLC finale era il rilascio di una modalità New Game +.

Un intraprendente utente di Twitter ha chiesto all’account ufficiale di Cyberpunk se il nuovo gioco avrebbe ottenuto lo stesso trattamento e la risposta è stata positiva. Non è una grande sorpresa, ma è una bella conferma. CD Projekt Red ha sempre fatto un grande affare sul supporto post-gioco, come le ormai famose Enhanced Edition gratuite per i possessori di The Witcher e The Witcher 2 dopo il rilascio.

Cyberpunk 2077 dovrebbe essere rilasciato a novembre

Al momento del rilascio del DLC gratuito di The Witcher 3, il co-fondatore di CD Projekt Marcin Iwiński ha notato il suo entusiasmo per il programma: ‘Mi piacerebbe davvero che tali iniziative diventassero uno standard del settore piuttosto che un’eccezione alla regola generale, e spero che The Witcher 3: Wild Hunt abbia dato il buon esempio ‘.

Come accennato in precedenza, Cyberpunk 2077 ti consentirà di scegliere tra tre distinti percorsi di vita. Puoi iniziare come Street Kid, Nomad o intraprendere uno stile di vita aziendale. La tua scelta influenzerà il modo in cui ti muovi nel gioco e ogni percorso avrà la sua serie di vantaggi. Le armi saranno anche un grande punto culminante nel gioco. Ti permetteranno di affrontare le tue missioni e contratti nel modo che preferisci. I tipi di armi distinti includeranno smart, power e tech. Nota che anche le armi sui tuoi nemici saranno simili.

Cyberpunk 2077 uscirà il 19 novembre 2020 per PC, Xbox One e PS4.