Fastweb Mobile propone ai consumatori delle nuove tariffe telefoniche perché come tutti i suoi avversari ha l’obiettivo di ampliare la sua clientela offrendo loro un servizio vantaggiose ad un costo low cost. I probabili nuovi clienti devono sapere che si tratta di un operatore telefonico virtuale e che si appoggia alle infrastrutture di rete di Tim.

Come i suoi avversari, Fastweb Mobile ha deciso di proporre al mercato alcune tariffe telefoniche per il mobile e alcune per la rete fissa di casa. Eccole svelate qui di seguito.

Fastweb Mobile: ecco la tariffa telefonica per il mobile e quella per la rete fissa

Per quanto riguarda i consumatori che sono alla ricerca di una tariffa per la rete fissa di casa, l’operatore telefonico virtuale propone una nuova offerta a 25,95 Euro al mese. Con tale offerta è incluso anche il modem e non è previsto alcun tipo di vincolo. I consumatori interessati possono attivarla direttamente online in modo facile e veloce seguendo tutte le istruzioni descritte.

Per quanto riguarda il mobile, invece, i consumatori possono approfittarne per attivare la tariffa telefonica di 8,95 Euro al mese fino al venticinque di Agosto. I probabili nuovi clienti potrebbero usufruire di: chiamate illimitate per tutti i numeri nazionali fissi e mobili, e 50GB di connessione mobile per la navigare in rete alla massima velocità della connessione 4G. Anche in questo caso non è previsto alcun tipo di vincolo e può essere attivata sempre online seguendo le istruzioni in modo veloce e intuitivo. Inoltre non è previsto alcun tipo di costo.