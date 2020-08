Comprare delle SIM card online è diventato di uso frequente: oramai tutti gli operatori mobili offrono la possibilità di ordinare tale prodotto e riceverlo comodamente a casa. Ciononostante un fenomeno totalmente diverso è attualmente in atto sul web e riguarda sì la compravendita di SIM, ma illegali.

Un nuovo evento si è infatti espanso provocando non pochi problemi agli utenti in quanto vedono i loro dati intestati su delle carte telefoniche di cui neanche sono a conoscenza: per fortuna esiste una soluzione adatta a tutti quanti, scopriamo i dettagli insieme e anche possibili rischi.

SIM telefoniche illegali: il mercato nero della telefonia mobile

Stando a delle maggiori indiscrezioni, sul web sarebbero apparse delle SIM telefoniche non conformi alla legge. andando su determinati siti di rivendita, infatti, è possibile acquistare delle carte telefoniche anonime che in realtà sono intestate a soggetti ignari.

Tale problematica risulta più grave di quanto potrebbe all’apparenza in quanto dietro ad una possibile SIM si possono configurare numerosi reati come ad esempio stalking, chiamate minatorie e altro ancora. Essendo tali dispositivi intestati a soggetti che in realtà non svolgono tali azioni, la possibilità che il proprio nome venga infagato di reati non commessi non è minimo.

Al fine di verificare se alcune di queste SIM sono intestate alla propria persona, oggi vi è la possibilità di fare una richiesta attraverso un modulo dell’Agenzia Garante per la Privacy. visitando il portale ufficiale, infatti, sarà possibile inoltrare tale domanda così da scongiurare ogni tipo di pericolo e fare sonni tranquilli.