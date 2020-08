Di recente il colosso della Mountain View ha deciso di apportare delle importanti modifiche grafiche al suo servizio di navigazione, ovvero Google Maps. Stando a quanto appurato, quindi, l’aggiornamento in questione verrà rilasciato nel corso della prossima settimana e, di fatto, introdurrà un nuovo aspetto delle mappe che, di fatto, arricchiranno estremamente l’esperienza lato utente. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli sul prossimo update.

Google Maps: in arrivo un nuovo look per l’applicazione

Stando a quanto emerso online, quindi, Google, nello specifico, ha aggiornato l’algoritmo principale che analizza le immagini satellitari, introducendo quindi colori più semplici e tanti “biomi” diversi. Questo significa che il software, attraverso le immagini scattate dai satelliti, va a cercare porzioni di Terra aride, ghiacciate, forestali e montuose. Analizzando attentamente queste aree, quindi, l’algoritmo di Maps assegna ad ognuna di esse un range di colore del metodo HSV. Le foreste, ad esempio, diventano verde scuro, le praterie verde chiaro e così via.

Secondo quanto affermato, inoltre, pare che questo sia solo l’inizio di una totale rivoluzione del servizio che, molto presto, permetterà di accedere ad informazioni più dettagliate riguardanti le strade, come a esempio la posizione degli attraversamenti pedonali o la dimensione della carreggiata.

L’aggiornamento di Google Maps, quindi, verrà rilasciato la prossima settimana in tutto il pianeta ma, quasi sicuramente, quest’ultimo attraverserà una prima fase di roll out. Non è ancora chiara la data precisa del rilascio ma, di fatto, si attendono notizie in merito direttamente da Google. Non ci resta quindi che attendere ancora alcuni giorni per scoprire tutte le ultime novità.