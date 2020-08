Tanti amori nascono e tanti amori si concludono su WhatsApp. Non vi è alcun dubbio sul fatto che, proprio grazie alla chat di messaggistica istantanea, negli ultimi anni siano sorte numerose coppie. Spesso le unioni nate su WhatsApp sono state durature, altre volte invece si sono concluse in maniera spontanea. Non sono manti infine i casi limite, quando proprio attraverso la piattaforma di messaggistica si arriva a tradire il proprio partner.

WhatsApp, il metodo più efficace per leggere tutte le chat del partner

Tra chi ha anche il minimo sospetto di essere stato tradito, spesso vi è una sorta di psicosi. Molti persone cercano di leggere o spiare le chat del proprio lui o della propria lei, al fine di evidenziare un avvenuto tradimento. In alcune circostanze la visione diretta delle conversazioni porta alla risoluzione di tutti i dubbi. In altre, invece, questa è del tutto inutile. Talvolta, infatti, non si considera che in presenza di messaggi da nascondere, si procede con la cancellazione diretta.

C’è un metodo molto più risulto di questo che consente di leggere in tempo reale tutte le chat del partner. Questo metodo è basato sulla piattaforma WhatsApp Web. Attraverso il servizio desktop della piattaforma, gli utenti possono sincronizzare le chat dal dispositivo del partner ad un qualsiasi computer. Per la lettura dei messaggi non è necessario alcun genere di password. A conti fatti, quindi, basta aver il pieno possesso dello smartphone del partner in pochi secondi per creare una copia precisa delle conversazioni (aggiornate real time) su pc.