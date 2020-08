IKEA, la celebre catena di negozi di mobili, nasce nel luglio del 1943 in Svezia, nella periferia di Älmhult, da un’idea di Ingvar Kamprad. L’idea dietro la nascita del brand che oggi ha raggiunta la fama mondiale è quella di mettere a disposizione dei clienti una vasta gamma di prodotti di arredamento che fossero, oltre che accessibili a tutti, anche funzionali, di qualità e con un occhio al design.

Inoltre la filosofia della compagnia viene applicata in tutti gli aspetti della catena produttiva dalla progettazione dei mobili fino all’imballaggio e la distribuzione. La storia della compagnia dunque inizia, come detto, nella periferia di Älmhult, dove l’azienda vendeva per corrispondenza i mobili pubblicizzati su di un catalogo.

IKEA: dalla provincia svedese al successo mondiale

Il grande successo di IKEA si deve per buona parte alla struttura della compagnia divisa in due settori, quello operativo e il ramo del franchising. Come sottolinea la stessa compagnia:” Raggiungere le molte persone con i nostri prodotti può essere una sfida, per questo lavoriamo con un format di business chiamato franchising. Il nostro sistema di franchising consente l’espansione internazionale proteggendo il concetto IKEA. Inter IKEA System BV è il franchisor IKEA che sviluppa continuamente il Concept IKEA e ne garantisce l’implementazione in tutti i mercati. Gli affiliati gestiscono le attività quotidiane di vendita al dettaglio e pagano una quota di franchising per farlo”.

Grazie a questo sistema la compagna è riuscita a strutturare una diffusione a livello mondiale del proprio brand riuscendo a evitare la perdita di qualità del prodotto finale oltre che il “plagio” di compagnie rivali. Oggi IKEA è una società diffusa in tutto il mondo che può vantare un fatturato di 41,3 miliardi di euro.