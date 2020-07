Nintendo ha annunciato il secondo ed ultimo aggiornamento dell’estate per Animal Crossing: New Horizons, che verrà rilasciato nella giornata di domani. Anzitutto, l’update inaugurerà la stagione dei fuochi d’artificio. Ogni domenica d’agosto si terrà lo spettacolo dei fuochi d’artificio, che illumineranno l’isola e intratterranno i Villagers a partire dalle ore 19.

Volpolo sarà pronto a cedere oggetti festivi in cambio di stelline, e sarà anche possibile utilizzare dei motivi personalizzati per dei fuochi d’artificio unici.

Animal Crossing: New Horizons, arrivano i sogni ed il backup dell’isola

Un’altra novità sono i sogni. Quando ci si corica sul proprio letto, se si sceglie di dormire per un po’, veniamo catapultati nel mondo dei sogni e qui si potrà incontrare Sonia. Questo nuovo personaggio permette di visitare altre isole, mediante i codici del sogno. Nei sogni nulla è permanente, e nessuna delle azioni compiute verrà salvata. Sarà un’ottima occasione per lasciarsi ispirare dalle isole di altri Villagers in tutto il mondo.

Infine, è stato introdotto il backup dell’isola. Chi è in possesso di un abbonamento Nintendo Switch Online potrà attivare il servizio di backup dell’isola e salvare, in questo modo, i propri dati così da recuperarli facilmente in caso di smarrimento o danneggiamento della console.

Come già anticipato, questo è il secondo ed ultimo aggiornamento dell’estate. Il prossimo update verrà rilasciato ad Ottobre e sarà a tema Halloween. Ricordiamo che il primo aggiornamento estivo per Animal Crossing ha introdotto la possibilità di tuffarsi nell’oceano ed immergersi per catturare nuove creature marine e nuovi oggetti a tema Sirena e Pirata. Appuntamento a domani per scaricare l’update!