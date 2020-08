Fino a qualche giorno fa le modalità di accesso al bonus mobilità avevano previsto l’uso di una apposita applicazione da rilasciarsi per dispositivi Android ed iOS sotto la supervisione del Ministero per l’Ambiente. A partire da questo momento cambiano le dinamiche per la concessione del rimborso che entro qualche settimana passerà per una nuova web-app attraverso cui scaricare le spese di acquisto per bici tradizionali, eBike, monopattini elettrici, hoverboard e segway. Scopriamo cosa è cambiato.

Bonus mobilità: ecco la nuova procedura di rimborso più comoda

Inizialmente si era parlato di un voucher il cui tetto massimo era di 500 Euro a fronte di uno sconto totale e complessivo del 60%. Il massimale resta identico ma in virtù del Decreto di Agosto cambia la gestione tecnica della restituzione che passa ora per il bonifico diretto su conto corrente. Basta compilare il form che si trova sul sito del Ministero dove indicare:

Codice IBAN

Dati di fattura (vale anche lo scontrino parlante)

Documento di Identità (in allegato)

Il rimborso avverrà quindi sul proprio conto personale intestato con tempistiche generalmente rispettate entro 10 o 15 giorni a partire dalla data di prima richiesta. Le precedente procedure, vedi QR Code, clic day ed applicazione ufficiale, saltano per lasciare il posto ad un iter più semplice e veloce.

Si ricorda che tutto ciò vale per coloro che hanno acquistato veicoli green a partire dal 4 maggio 2020 con termine prefissato al 31 dicembre 2020 fatta salva la disponibilità dei fondi il cui totale ammonta a 120 milioni di euro. Il bonus bici vale per chi risiede nei capoluoghi di provincia e nei comuni con più di 50.000 abitanti on in città metropolitane che possono anche non rispettare il vincolo precedente. Gli altri, purtroppo, sono esclusi.