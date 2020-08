Il mondo dei motori sta cambiando di pari passo all’esigenza di contare su mezzi eco-sostenibili anche nel settore della micro mobilità. Sempre più persone scelgono di votarsi all’utilizzo di mezzi come bici a pedalata assistita e monopattini elettrici.

Normalmente simili soluzioni avrebbero un costo medio-alto in relazione alla potenza ed ai comfort richiesti dal mezzo. Ma è grazie al bonus mobilità che giorno dopo giorno sono sempre di più gli italiani che silenziosamente percorrono chilometri di piste e strade senza inquinare. Sta per arrivare la nuova app del Ministero dei Trasporti, obbligatorie per scaricare le spese sostenute in questi mesi per acquistare un nuovo mezzo ad impatto zero.

Arriva la nuova app per il rimborso delle spese per bici elettriche e monopattini a batteria

Entrano nel bagagliaio della nostra auto, ci portano da casa a lavoro e sono perfetti per un rilassante weekend in montagna o in riva al mare. Sono le eBike e gli eScooter che prosperano per le vie delle nostre città e nei luoghi turistici di maggiore interesse. La crescita esponenziale di questi nuovi mezzi (ora regolamentati per l’uso su strada) è dovuta alla promessa dei nuovi incentivi da 500 Euro che si ottengono registrando l’acquisto all’interno dell’applicazione che arriverà, come comunicato in via ufficiale, entro la fine del mese.

Per ottenere lo sconto del 60% è necessario conservare la ricevuta di acquisto che consta di fattura cartacea, elettronica o scontrino parlante. Serve anche una identità digitale di tipo SPID dopodiché sarà possibile scaricare il voucher dal proprio profilo entro il massimale previsto dalla Legge Rilancio.

Oltretutto lo sconto si può allargare fino a 1500 Euro conferiti a coloro che decidono di sbarazzarsi di una vettura inquinante. Nello specifico si propongono gli incentivi rottamazione validi verso coloro che si liberano di un’auto con Classe Euro 3 o inferiore.

Ulteriori informazioni sono disponibili all’interno di questo video ufficiale in cui si spiega, in maniera chiara e precisa, il processo che porta alla riscossione del bonus.