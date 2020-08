Euronics azzera le offerte delle dirette concorrenti con una campagna promozionale di assoluto rispetto, anche se comunque presenta praticamente le solite limitazioni territoriali o di diffusione in Italia.

Tutti gli utenti che vorranno approfittare e conoscere da vicino i prezzi elencati nel nostro articolo dovranno necessariamente recarsi personalmente in uno dei negozi di proprietà del socio SIEM sparsi per il territorio nazionale, al momento non è possibile fruirne anche sul sito ufficiale. Allo stesso modo, coloro che spenderanno più di 299 euro potranno approfittare anche del Tasso Zero, con pagamento rateizzato a partire da Natale 2020.

Euronics: il volantino è sempre all’avanguardia

Il tema centrale del volantino Euronics è +Spendi -Spendi, ciò sta a significare che l’utente non si ritrova dinnanzi particolari limitazioni in termini di modelli o di categorie merceologiche. Per rientrare nella campagna promozionale sarà necessario recarsi in negozio ed acquistare praticamente tutto ciò che più si desidera.

Fatto questo, una volta giunto in cassa il cliente godrà di uno sconto fisso immediato (quindi sul valore stesso dello scontrino), proporzionale al raggiungimento di un determinato taglio di spesa. Sono previsti infatti 30 euro di sconto tra 300 e 599 euro, 100 euro tra 600 e 1199 euro, 200 euro tra 1200 e 1999 euro, 500 euro al superamento dei 2000 euro di spesa.

Come specificato, non sono poste particolari limitazioni alle categorie merceologiche o a marche in particolare, tutti i dettagli sono riassunti qui sotto, ricordando comunque che gli acquisti saranno effettuabili solo da SIEM.