Vodafone continua sulla propria strada e riesce a lanciare una campagna promozionale che promette agli utenti un risparmio notevole sul bundle fisso, tramite il quale comunque sarà possibile accedere addirittura a 50 giga di traffico dati al mese a tempo indeterminato.

La promozione che tutti potranno richiedere prende il nome di Special 50 Digital Edition, nasce per soddisfare le richieste dei clienti che vogliono spendere il meno possibile, senza però rinunciare ai contenuti. L’accesso, dato il suo essere esclusivamente in versione operator attack, pare essere riservato ai soli clienti di Iliad o di un MVNO con annessa richiesta obbligatoria di portabilità del numero originario. Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 10 euro, necessari esclusivamente per l’acquisto della SIM ricaricabile dell’operatore telefonico in questione.

Passa a Vodafone con la promozione da 50 giga al mese

La Special 50 Digital Edition è a tutti gli effetti considerata come una delle migliori, proprio perché integra al proprio interno un bundle incredibile, in particolare corrispondente a 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, illimitati minuti per telefonare a chiunque, nonché SMS senza limiti alla massima velocità attualmente disponibile.

Il prezzo è l’ultimo pezzo forte della campagna, infatti sarà possibile spendere solamente 7 euro al mese, da versare direttamente tramite credito residuo della SIM ricaricabile. Sono da considerarsi assenti i vincoli contrattuali di durata, in questo modo il consumatore potrà comunque decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza incappare nel pagamento di costi aggiuntivi o penali di alcun tipo.

L’attivazione della promozione di Vodafone è possibile solamente nei punti vendita.