Nel corso di queste settimane estive Iliad si conferma uno degli operatori più popolari sul suolo nazionale. Il provider grazie alla sua rediviva offerta Giga 50 riesce a competere ad armi pari con grandi potenze del mercato come TIM, Vodafone e WindTre. Tuttavia, il gap che separa il gestore francese dagli altri operatori non è ancora chiuso.

Iliad, la tecnica per evitare le anomalie temporanee per le linee 4G

Anche in estate, molti utenti – specie nei luoghi di vacanza – hanno evidenziato anomalie e mancanze di rete specie per quanto concerne le linee internet 4G. La ragione di questo particolare problema è molto semplice. A causa della sua relativa giovane età, Iliad ancora non può offrire copertura totale del territorio: in tal senso, in alcune aree della nazione, la navigazione internet può essere compromessa.

Laddove vi siano problemi temporanei di linea, però, gli utenti possono sperimentare una soluzione fai da te che è risultata vincente nelle ultime settimane. Tanti abbonati infatti hanno provato come, in mancanza di rete 4G, basta effettuare con lo smartphone un passaggio alla tecnologia 3G per riavere una accettabile connessione internet. Questo genere di soluzione, lo ricordiamo, è sì buona per piccole e relative anomalie, ma non per problemi di grande entità. In questo caso è necessario contattare l’assistenza del gestore.

Durante queste settimane i tecnici di Iliad sono comunque al lavoro. L’obiettivo è quello di lanciare quanto prima le antenne di proprietà che difatti andranno ad estendere in maniera consistente la rete internet su quasi tutto il suolo italiano.