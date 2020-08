MediaWorld mette all’angolo Esselunga con la campagna promozionale XDays, la soluzione perfetta per gli utenti che vogliono accedere ai prezzi più bassi, senza necessariamente sporcarsi le mani e doversi recare personalmente in negozio.

La caratteristica principale della soluzione suddetta è proprio questa, la sola disponibilità sull’e-commerce, garantendo però all’utente la possibilità di ricevere la merce gratuitamente al proprio domicilio (spedizioni gratis), indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica scelta. E’ presente, per non dimenticarlo, anche il Tasso Zero su ogni acquisto dal prezzo superiore ai 199 euro, il pagamento avverrà a rate direttamente tramite il proprio conto corrente bancario.

MediaWorld: le offerte dal grande risparmio

MediaWorld riesce a garantire un notevole risparmio su tutti i prodotti effettivamente acquistati, a partire proprio dagli smartphone di ultima generazione. Uno dei più interessanti è sicuramente lo Huawei Mate 30 Pro, top di gamma assoluto della fine del 2019, gambizzato purtroppo dall’assenza dei servizi Google; il suo prezzo finale attuale corrisponde esattamente a 679 euro, un giusto compromesso per raggiungere prestazioni incredibili.

Per la prima volta vi raccontiamo di un altro dispositivo destinato a fare la storia della telefonia mobile, lo Huawei Mate Xs, il primo terminale pieghevole dell’azienda orientale, finalmente scontato a 2184 euro, in partenza da un listino in grado di raggiungere oltre 2599 euro.

Il volantino MediaWorld lo potete scoprire nel dettaglio più assoluto sul sito ufficiale dell’azienda, ricordando che le spedizioni sono sempre gratis.