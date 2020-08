Unieuro strappa letteralmente i clienti a MediaWorld con il volantino più pazzo del momento, la migliore occasione per riuscire a mettere le mani su alcuni dei prodotti più interessanti, con annessi anche i prezzi più bassi del periodo.

Il Fuoritutto continua a sorprendere riuscendo nel contempo a garantire alcune delle offerte maggiormente allettanti, prima di tutto gli acquisti risultano essere effettuabili sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio, in modo da avere la più grande libertà di accesso alla campagna promozionale. Scegliendo di completare l’acquisto sfruttando il mondo dell’e-commerce, è bene ricordare che la spedizione è da ritenersi completamente gratuita per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Unieuro: il volantino è davvero unico

Il volantino di Unieuro sorprende davvero per la grande capacità di raggiungere alcuni dei prezzi effettivamente più bassi del momento, senza rinunciare alla qualità generale. Uno dei prodotti da acquistare subito è sicuramente il Samsung Galaxy S20+, in vendita ufficialmente a 779 euro, rappresenta sicuramente un punto saldo nella fascia altissima del mercato della telefonia mobile.

In alternativa è possibile affidarsi ad una soluzione legata all’anno passato, quale è lo Huawei P30 Pro, ma caratterizzata dalla presenza dei servizi Google, e sopratutto dalla possibilità di mettere le mani su un comparto fotografico praticamente unico nel suo genere. Il prezzo finale, in questo caso, corrisponde esattamente a 569 euro.

