Iliad rappresenta oramai una certezza collaudata nel mercato della telefonia mobile italiana. Il gestore transalpino con le sue promozioni low cost è riuscito in poco tempo a costruire un’alternativa ai principali provider in campo nazionale, TIM, Vodafone e WindTre.

Iliad, la disponibilità di questi tre servizi per tutti i nuovi ed i vecchi clienti

A catalizzare l’offerta commerciale di Iliad ci sono due promozioni, la Giga 50 e la Giga 40. Tali ricaricabili sono conosciute per i loro pacchetti disconvenuti illimitati e per i loro prezzi mensili da ribasso (7,99 euro per la prima offerta, 6,99 euro per la seconda). Chi attiva queste promozioni però si garantisce anche tre servizi esclusivi in maniera del tutto gratuita.

tutti gli abbonati Iliad avranno incluso nelle relative ricaricabili le telefonate a costo zero verso tutti i paesi esteri. Gli utenti potranno quindi comunicare con amici e parenti fuori dai confini nazionali, in oltre sessanta paesi del mondo, senza spese aggiuntive rispetto alla propria offerta principale.

Molto importante ed apprezzato è anche lo strumento che garantisce piena disponibilità della segreteria telefonica a costo zero. In controtendenza rispetto a quelle che sono le attuali condizioni di TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad non è previsto alcun sovrapprezzo per chi ascolta i messaggi registrati sulla propria segreteria.

Altro elemento di distinzione da TIM, Vodafone e WindTre è la disponibilità – sempre in maniera gratuita – dei servizi “Mi Richiami” ed il “Chi è”. Con la presenza di default di questi due servizi gli utenti potranno avere piene informazioni e piena tracciabilità delle telefonate.