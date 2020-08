La stagione 5 di Call of Duty: Modern Warfare e Warzone è iniziata la scorsa settimana, introducendo modifiche alla mappa battle royale, nuove modalità di gioco, sfide e altro ancora. Come al solito, gli abbonati a PlayStation Plus possono ottenere gratuitamente un Combat Pack, che è esclusivo per PS4 fino al 1 ottobre.

Il Combat Pack include una serie di skin uniche, guidati dalla skin Epic Zane Footballer, un’aggiunta adatta considerando che la stagione 5 ha aperto lo stadio di Verdansk. Per sbloccare la skin, dovrai soddisfare una delle due condizioni: vincere una partita in Warzone o ottenere il Juggernaut nel multiplayer di Modern Warfare.

Call of Duty: Warzone, il download per PS Plus è disponibile

Nessuno dei due compiti è particolarmente facile, poiché guadagnare il Juggernaut richiede 15 uccisioni consecutive. Se non hai già Zane sbloccato come operatore, lo otterrai sbloccando la skin.

Ecco l’elenco completo degli oggetti che otterrai nel nuovo Combat Pack:

Skin (Epico): ‘Calciatore’ di Zane

Orologio (Epico): ‘Tempo di ferimento’

Progetto di armi (Epico): ‘On the Volley’

Biglietto da visita (Epico): ‘Stunning Strike’

Ciondolo (Epico): ‘Le scintille’

Emblema (Epico): ‘Sparks Pride’

Gettone Double XP da 60 minuti

Sebbene PS Plus non sia necessario per giocare a Call of Duty: Warzone, avere un abbonamento a PS Plus può farti ottenere il DLC gratuito così come i giochi gratuiti ogni mese. Gli omaggi per PS Plus di agosto includono il nuovo gioco di battle boyale Fall Guys: Ultimate Knockout e Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered.

I giocatori di Warzone possono anche controllare gratuitamente una playlist multiplayer tradizionale fino al 12 agosto e risparmiare su Modern Warfare per tutta la settimana. Per celebrare il periodo di accesso gratuito, Modern Warfare è in vendita a € 39 sul PlayStation Store.