C’è una novità delle ultimi giorni molto allarmate per tutti gli utenti che hanno a loro disposizione uno smartphone Android. Chi possiede un device con il sistema operativo di casa Google, infatti, deve evitare ad ogni molto uno dei malware più pericolosi del recente passato.

Android, sugli smartphone circola il malware che azzera il credito residuo

Il nome di questo malware è emblematico di per sé: Joker. Già in passato questo tipo di file infetto era circolato di device in device. Oggi come ieri, il malware si diffonde attraverso le app disponibili sul Google Play Store.

Lo scopo del malware Joker è molto semplice: attivare in automatico sul dispositivo della vittima alcuni servizi a pagamento utili a prosciugare in pochi secondi il credito residuo dell’utente. Già molti abbonati di TIM, Vodafone e WindTre in tal senso hanno manifestato anomalie legate al proprio credito residuo.

In base alle ultime rilevazioni degli analisti, Joker è presente in una decina di app del negozio virtuale Android. L’insidia del virus è ancora maggiore, infatti, dato che questo è in grado di superare anche il sistema di protezione, Google Play Protect.

Considerate le circostanze, quindi, la sicurezza è tutta nelle mani degli utenti Android. In primo luogo, il consiglio è quello di effettuare download solo per servizi completamente sicuri e riconosciuti su Google Play Store. In caso di anomalie o di mancanze di credito, inoltre, è bene segnalare tutto al proprio provider. Per evitare di attivare di default i servizi in abbonamento può essere anche utile contattare i vari servizi d’assistenza degli operatori.