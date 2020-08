Di recente alcuni già clienti Vodafone selezionati con alcune offerte SIM dati attive, possono attivare la nuova opzione aggiuntiva, comunemente chiamata anche add-on, con 50 GB di traffico internet al prezzo di 5 euro.

L’add-on in questione sarà attivabile solo dai clienti in target con offerte SIM dati già attive e permette di aggiungere all’offerta 50 Giga di traffico dati extra ogni mese, al prezzo di 5 euro al mese. Scopriamo i dettagli.

Vodafone: add-on con 50 GB aggiuntivi al prezzo di 5 euro in più al mese

I Giga sono offerti in aggiunta all’offerta già attivata sulla SIM e si sommano a quelli già disponibili; il rinnovo è automatico ogni mese e non è previsto nessun costo di attivazione per l’opzione aggiuntiva Extra 50 GB Speed. Inoltre vi ricordiamo che in questo periodo rimane attiva l’iniziativa denominata Giga Speed Summer Edition.

Quest’ultima prevede Giga extra per la navigazione con le offerte Giga Speed ricaricabili o in abbonamento, se si procede con l’attivazione entro il 31 Agosto 2020 salvo eventuali proroghe o cambiamenti. Le opzioni tariffarie interessate dall’iniziativa sono tutte quelle della gamma Giga Speed, sia ricaricabili che abbonamento. Più precisamente attivando la Giga Speed 20 Summer Edition si avranno i 20 Giga di base al prezzo di 9.99 euro al mese, a cui Vodafone aggiungerà altri 20 Giga gratuiti da consumare entro il 30 Settembre 2020.

Con Giga Speed 50 Summer Edition si otterranno invece 50 Giga di traffico dati di base a 13.99 euro al mese, con l’aggiunta di altri 40 Giga con la promo Summer Edition, da consumare sempre fino al 30 Settembre 2020. Vodafone rende infine disponibile anche la Giga Speed Pack, che offre 150 Giga per 3 mesi al costo di 39.99 euro. Per scoprire maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.