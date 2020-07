Vodafone ha già lanciato nel corso di questa estate una serie di iniziative utili per gli utenti che già hanno attivato in precedenza una scheda SIM. In particolar modo, il provider inglese sta pubblicizzando alcune offerte molto vantaggiose per quanto concerne la connessione internet. Gli abbonati possono costantemente integrare la soglia di traffico web della propria ricaricabile con ulteriori Giga.

Vodafone, l’offerta con 50 Giga per navigare ovunque a costi ridotti

Una delle promozioni principali di Vodafone è la Giga Speed Plus 50. Al costo di 11,99 euro ogni trenta giorni, gli abbonati potranno attivare una seconda scheda SIM su cui verranno caricati mensilmente 50 Giga per la navigazione internet. La soglia per la connessione web sarà disponibile sotto rete 4G e 4,5G.

I 50 Giga ulteriori garantiti da Vodafone potranno essere utilizzati per la connessione in mobilità con smartphone, tablet o anche dispositivi fissi come pc e Smart Tv. Agli utenti, infatti, sarà concessa anche la possibilità di associare alla seconda SIM un modem WiFi al semplice costo di 1 euro al mese.

Attraverso il modem WiFi potranno essere collegati sino a 10 dispositivi contemporaneamente. In questo modo sarà possibile essere sempre connessi alla rete non solo in casa, ma anche ad esempio durante le proprie vacanze estive.

Questa iniziativa di Vodafone è disponibile in un duplice formato. Oltre alla già citata versione con 50 Giga, gli utenti potranno attivare anche Giga Speed Plus 100. Al costo di 19,99 euro gli utenti riceveranno non 50 ma ben 100 Giga per la navigazione internet. Per questa promozione valgono le stesse condizioni della precedente.