Nelle ultime ore il social network Twitter ha fatto un importante annuncio che riguarderà tutti gli utenti del mondo. Dopo vari mesi positivi per il numero di utenti attivi ma allo stesso tempo negativo per quanto riguarda le entrate finanziare.

Proprio a quest’ultime andrebbe a collegarsi l’annuncio in questione. La piattaforma social vorrebbe infatti aumentare le proprie entrate lanciando dei nuovi abbonamenti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Twitter ha intenzione di lanciare degli abbonamenti

Sicuramente i mesi di pandemia da nuovo coronavirus hanno fatto pensare la piattaforma, che dal momento della sua nascita continua a vivere degli alti e bassi. Il calo netto di entrate registrate dall’azienda nell’ultimo trimestre, a causa dell’emergenza Covid-19, l’ha spinta a guardare verso nuovi orizzonti.

Attualmente l’unica fonte di guadagno della piattaforma sono le pubblicità e il colosso si è reso conto di quanto questa sia precaria. Così ha deciso di lanciare una serie di abbonamenti a pagamento riservati ad una particolare cerchia di utenti. L’azienda non ha dato molte informazioni sui benefici che scaturiranno dalla sottoscrizioni. Si è parlato solamente di rimozione definitiva delle pubblicità e garanzia di funzioni esclusive.

L’azienda molto probabilmente deve ancora decidere su cosa puntare per poter attirare l’attenzione dei propri utenti. Voi sareste disposti a pagare un abbonamento per funzioni/contenuti aggiuntivi?. Sicuramente nelle prossime settimane ci aspettiamo di ricevere maggiori notizie in merito ai nuovi abbonamenti. Non ci resta quindi che attendere ancora un po’ di tempo per scoprirli, restate sincronizzati, sicuramente vi faremo sapere non appena avremo novità.