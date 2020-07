Negli ultimi giorni, se spesso visitate il social network Twitter, vi sarete sicuramente accordi che è successo qualcosa di molto molto grave. La piattaforma ha infatti subito un attacco hacker come mai prima d’ora.

In un attacco informatico inaudito prima d’ora per quanto riguarda la recente storia di Twitter, decine di profili di persone di un certo calibro sono stati violati fra cui quello di Elon Musk, Bill Gates, Barak Obama, Apple, Uber, Kaney West e tanti altri. Ecco tutti i dettagli.

Twitter: sotto attacco i profili di persone molto influenti

Secondo i colleghi di Motherboard, sembra che il responsabile non abbia forzato le misure di sicurezza degli account sopracitati, ma che in realtà sia riuscito a sfruttare un pannello di controllo interno riservato ai dipendenti di Twitter. In una serie di screenshot pubblicati, sembrerebbe che l’incidente sia stato reso possibile da un non meglio precisato addetto ai lavori di Twitter.

Una fonte anonima ha inoltre dichiarato che il dipendente Twitter avrebbe ricevuto in cambio del danaro per permettere a malintenzionati di accedere ad un pannello di controllo che normalmente sarebbe esclusiva dei dipendenti dell’azienda. Nei minuti successivi alla grave violazione subita da Twitter e dai profili interessati, l’azienda ha bloccato preventivamente il cambio della password di tutti gli account verificati.

Nelle ultime ore The Verge ha dichiarato che l’indirizzo blockchain associato agli hacker avrete raccolto più di 100 mila dollari dall’inizio dell’invio dei messaggi fasulli. Nel mentre Jack Dorsey, CEO di Twitter, ha dichiarato che l’azienda sta investigando su quanto accaduto e che tutte le informazioni saranno presto condivise pubblicamente per spiegare meglio l’accaduto.