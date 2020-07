Molto spesso non siamo a conoscenza del fatto che potremo avere in mano una scheda SIM con un numero che potrebbe valere davvero tanto. Questa sembra essere una discussione che recentemente sta prendendo sempre più importanza essendo che esistono vari numeri di telefono contenuti nelle schede che potrebbero davvero valere una grande fortuna.

Chiaramente queste utenze risultano estremamente rare, infatti potrebbero essere costituite da una sequenza di numeri davvero insolita. Molte di queste esemplari sono custodite gelosamente dai collezionisti, i quali farebbero davvero di tutto per entrare in possesso di una SIM come questa. Fattori inusuali generano curiosità e particolarità attorno a queste SIM, infatti la prima particolarità è quella della ripetizione di alcune cifre. Il noto programma televisivo Le Iene ha addirittura tenuto un’asta benefica sfruttando questo fenomeno.

SIM di valore e numeri rari: l’asta raccoglie una grande quantità di denaro per la beneficenza

Le Iene hanno dunque indetto un’asta benefica, la quale ha riguardato alcuni dei numeri più rari in Italia. Oltre 600 acquirenti si sono presentati all’evento, i quali in seguito a numerose e faticose offerte sono riusciti ad aggiudicarsi le SIM. Il ricavato è stato devoluto all’Istituto Nazionale Tumori per favorire la ricerca.

Qui la lista (ovviamente abbiamo dovuto obbligatoriamente oscurare i numeri con delle lettere per non permettere a nessuno di rintracciarli):