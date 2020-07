Iliad affronta TIM e Vodafone vincendo ancora: ecco i dati e le promo

Il successo di Iliad passa attraverso una strategia ben pensata che è stata in grado di mettere sotto tutti gli altri gestori. Ad oggi non si parla altro che di questo provider che pur provenendo dalla Francia è stato in grado di affermarsi come gestore italiano al 100%.

Ora come ora è davvero difficile batterlo, visto che le sue offerte migliori sono ancora disponibili sul sito ufficiale. Queste in realtà sono arrivate fin dal primo momento, creando scompiglio tra la concorrenza che ha dovuto per forza di cose abbassare i prezzi delle proprie offerte. Iliad continua a crescere, e a dirlo sono anche gli ultimi dati che sono stati registrati. Si tratta della miglior strategia per evitare che la concorrenza riesca a prendere il sopravvento.

Iliad, la crescita è ancora una volta quella più spiccata tra tutti i gestori: solo i virtuali sono ai suoi livelli

Gli ultimi dati parlano molto chiaro in merito a Iliad: l’AGCOM ha elaborato le statistiche riuscendo a tirare fuori una crescita per questo gestore del 2,5% rispetto a tutte le altre realtà telefoniche.

Ad aumentare sono state le richieste di portabilità, le quali sono passate dai 139 milioni precedenti a ben 149 milioni. Si tratta dunque di una crescita abbastanza netta che lascia indietro i vari colossi come TIM e Vodafone. Inoltre sul sito ufficiale sono ancora disponibili le due offerte Giga 50 e Solo Voce da 7,99 e 4,99 euro al mese. Ricordiamo che entrambe permettono di avere minuti ed SMS senza limiti con la differenza che la prima offerta o franchi 50 giga in 4G.