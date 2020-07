Iliad: novità incredibile gratis per gli utenti e le solite offerte

Raramente un gestore arrivato da poco tempo in Italia è riuscito a fare faville come invece ha fatto Iliad. Questo gestore, proveniente dalla Francia ma ormai italiano a tutti gli effetti, ha dato una grande stancata a tutti i provider già esistenti nel bel paese.

Basti infatti pensare che tantissimi utenti di Iliad appartenevano a Vodafone e TIM, le due principali aziende che da sempre dominano il panorama della telefonia italiana. Questo nuovo gestore, che ormai ha oltre due anni e mezzo di esperienza, sta cercando di migliorarsi passo dopo passo. Il punto fermo però resta sempre nelle sue offerte originarie, quelle di inizio carriera. Le due soluzioni che potete trovare sul sito ufficiale infatti sono disponibili fin dal primo giorno, anche se in questo caso c’è una novità che non potete non apprezzare.

Iliad, le migliori offerte sono ancora disponibili ma c’è una novità che gli utenti richiedono a gran voce da diverso tempo

Ma obiettivo di Iliad è quello di diventare uno dei primi tre gestori del panorama della telefonia mobile italiana. Il target non è tanto lontano, visto che l’azienda ormai si posiziona stabilmente al quarto posto della graduatoria, e soprattutto grazie alle solite proposte. Stiamo parlando di due offerte che sono la Giga 50 e la Solo Voce, opzioni che permettono di avere ogni mese minuti ed SMS senza limiti verso tutti.

La prima si differenzia dalla seconda vista l’aggiunta di 50 giga in 4G per navigare sul web e il prezzo di 7,99 contro i 4,99 € al mese della seconda promozione. Inoltre ora tutti gli utenti Iliad con connessione Internet potranno avere 4GB in roaming.