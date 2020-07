Anche in estate tanti italiani dovranno lavorare in smart working così come tanti ragazzi dovranno studiare da casa con le attività di didattica online. D’altronde, l’emergenza Covid nel nostro paese è sì governabile, ma di certo non può essere considerata conclusa. Per questo motivo, anche nel corso delle prossime settimane i gestori di telefonia – TIM tra tutti – continueranno a garantire offerte vantaggiose per la connessione internet.

TIM garantisce le attività di didattica con quest’offerta da Giga senza limiti

Tra le migliori proposte in circolazione, spicca quella che TIM ha riservato a tutti gli studenti. Gli utenti più giovani del provider italiano potranno beneficiare di una tariffa che prevede Giga senza limiti ed a costo zero da utilizzare per le app di eLearning.

L’offerta di cui vi parliamo si chiama eLearning Card. In base al bundle previsto dall’operatore, gli utenti potranno utilizzare servizi come Office 365, Google Suite for Education, Zoom e Microsoft Teams senza consumo dei Giga della ricaricabile.

La promozione di TIM è ovviamente gratuita e si attiva direttamente attraverso il sito TIMparty. Per sottoscrivere la promozione, gli interessati dovranno effettuare il login nella propria area personale e cercare la relativa tariffa eLearning Card.

La proposta di TIM è stata realizzata in associazione con i principali giganti del web, ma anche in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e con i principali istituti universitari del nostro paese. La disponibilità è garantita per tutto il corso dell’estate, ma vi sono anche prospettive di rinnovo per le prime settimane autunnali di settembre.