WhatsApp: ritorno a pagamento ad agosto, il messaggio spaventa tutti

Sono tantissimi gli utenti che ovviamente amano WhatsApp per il servizio che fornisce, il quale è diventato negli anni il più efficiente nel mondo della messaggistica. Nonostante qualcuno inizialmente, anni addietro, si fosse dimostrato scettico, la situazione attualmente mostra un quadro ben definito: non esiste uno smartphone senza WhatsApp a bordo.

La famosa applicazione colorata di verde permette varie soluzioni, e tutto grazie ai tanti aggiornamenti che sono stati apportati man mano. Sono stati effettuati vari cambiamenti, i quali hanno reso WhatsApp l’applicazione più scaricata in assoluto con oltre 1 miliardo di utenti. Il tutto è diventato possibile grazie ad una mossa da parte dell’azienda: far diventare la piattaforma totalmente gratuita. Inizialmente WhatsApp era infatti a pagamento, con un obolo da 0,89 € all’anno da pagare per l’utilizzo. Ora tutto è libero da qualsiasi cifra, anche se qualcuno avrebbero ravvisato un’anomalia.

WhatsApp, nelle ultime ore diverse persone si sono lamentate riguardo ad un messaggio che parla di un ritorno a pagamento

WhatsApp è diventato gratuito ormai diversi anni fa, e tutti sono abituati a questa situazione. Nelle ultime ore però le segnalazioni sarebbero diventate tantissime, con gli utenti che si sono infuriati a causa di un messaggio. Soprattutto i più ingenui ci sono cascati: il testo non è altro che un fake, visto che non ci sono notizie reali in merito ad un ritorno a pagamento di WhatsApp.

Si tratta quindi di una notizia lanciata tramite catena da qualcuno che non aveva di meglio da fare, pertanto state tranquilli: WhatsApp non ritornerà mai e poi mai a pagamento.