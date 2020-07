Qualche giorno fa sono trapelati in rete i primi benchmark su Geekbench del prossimo smartphone da gaming di Lenovo, cioè il Lenovo Legion. Il nuovo device verrà presentato ufficialmente in Cina fra una settimana, ma da oggi sono iniziati già i pre-ordini per acquistarlo.

Lenovo Legion in arrivo: da oggi partono i pre-ordini

Da oggi sono partiti i pre-ordini per l’acquisto ufficiale per il mercato cinese del nuovo gaming phone di Lenovo e sulla pagina ufficiale dell’azienda sono state confermate alcune delle future specifiche tecniche. Tra queste, è stato confermato dall’azienda cinese che il nuovo Lenovo Legion disporrà di un grande display con un elevato refresh rate pari a 144Hz e con un sampling rate da 270Hz, in modo da godere in maniera ottimale dei contenuti multimediali e dei videogiochi. La risoluzione del pannello sarà invece pari al FulHD+ ((2340×1080 pixel).

Sotto il cofano di questo device batterà ovviamente il potente processore Snapdragon 865 Plus di casa Qualcomm in accoppiata con 16 GB di memoria RAM e 512 GB di storage interno. Per migliorare le performance generali saranno poi presenti un sistema di raffreddamento a liquido e un doppio motorino per la vibrazione. Per quanto riguarda la batteria, quest’ultima avrà una capienza di ben 5000 mAh con il nuovo supporto alla ricarica rapida dell’azienda pari a 90W. Da notare poi come l’azienda abbia deciso di implementare una seconda porta di ricarica USB Type C posta sul frame laterale, in modo da poter ricaricare lo smartphone anche durante le sessioni di gaming.

L’unica incognita di questo nuovo gaming phone Lenovo Legion è il prezzo di vendita, ma immaginiamo che possa comunque aggirarsi attorno ai 900-1000€, data l’ottima scheda tecnica. Staremo a vedere.