L’azienda cinese Lenovo si appresta a presentare ufficialmente un nuovo smartphone da gaming con il suo marchio. Nello specifico, stiamo parlando del prossimo Lenovo Legion, il quale ha già mostrato di che pasta è fatto nei primi benchmark di AnTuTu. Ora, però, il terminale è anche passato dal portale Geekbench rivelandoci un quantitativo di memoria RAM davvero impressionante.

Lenovo Legion avrà ben 16 GB di memoria RAM

Dopo i benchmark di AnTuTu, in queste ultime ore sono arrivati anche i benchmark del noto portale Geekbench. I punteggi raggiunti, in particolare, sono pari a 4556 punti in single core e 13438 punti in multi core. Come anticipato da precedenti indiscrezioni e leaks, questo nuovo device a marchio Lenovo sarà davvero un mostro di potenza e permetterà di vivere un’esperienza multimediale e da gaming davvero al top.

Il SoC che troveremo a bordo del nuovo Lenovo Legion sarà infatti il top di gamma Snapdragon 865 di casa Qualcomm. Dai benchmark di Geekbench è poi emerso che la memoria RAM che supporterà le performance del processore sarà davvero esagerata. Stando ai risultati del benchmark, infatti, a bordo del terminale ci saranno addirittura 16 GB di memoria RAM. Si tratta di un quantitativo davvero notevole per uno smartphone (un quantitativo che molto spesso non si trova neanche sui laptop).

La versione con 16 GB di RAM dovrebbe essere affiancata da un quantitativo di storage interno pari a 512 GB. Oltre a questa versione, non dovrebbero comunque mancare altri tagli di memoria. Ci si aspettano infatti tagli di memoria da 8 e 12 GB di RAM con 128 e 256 GB di storage interno. Per quanto riguarda il software, infine, ci sarà sicuramente l’ultima release di Android 10.