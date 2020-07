La banda più scalmanata di Birmingham tornerà presto sui piccoli schermi di tutto il mondo grazie alla sua sesta stagione attualmente in produzione. Capace di aver attirato spettatori da tutto il mondo, Peaky Blinders è rimasta illesa dai ritardi subiti a causa del lockdown da pandemia ma anzi, ha saputo sfruttare gli stessi per migliorarsi ulteriormente e produrre quella che sarà la stagione migliore di sempre secondo Steven Knight.

Presumibilmente in arrivo a partire dal 2021, la nuova produzione riprenderà da dove ci ha lasciato la vecchia: gli stessi attori hanno affermato che la primissima immagine che apparirà sarà proprio quella di Tommy con la pistola alle tempie. Un’ipotetica data? Impossibile preannunciarla.

In ogni caso, questa serie tv, non è l’unica attesa per il prossimo anno, in quanto anche After Life tornerà con la sua terza stagione sul catalogo del colosso dello streaming.

Peaky Blinders e After Life alla ribalta nel catalogo di Netflix: cosa aspettarsi da questi due titoli molto amati

Conquistatrice di orde di spettatori, After Life si configura come una delle ultime serie TV prodotte da Netflix di maggiore successo. Dopo due stagioni, infatti, la stessa tornerà con una terza produzione sempre con Ricky Gervais protagonista. Non è ancora chiaro quando le riprese inizieranno, ma una cosa è certa: per gustarsi gli episodi della Dark comedy bisognerà aspettare il prossimo anno, periodo in cui approderanno su Netflix anche gli stand up comedy dell’attore protagonista.

Per maggiori informazioni sugli aggiornamenti del catalogo di Netflix di luglio, vi lasciamo infine questo articolo dedicato.