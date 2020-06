La piattaforma di contenuti in streaming Netflix nel mese di luglio 2020 lancerà tantissimi nuovi contenuti, come fa ogni mese. Sbarcheranno sulla piattaforma anche delle nuove anime.

Nel corso di giugno su Netflix abbiamo potuto vedere la tanto attesa seconda stagione di Baki e la nuova pellicola di Mari Okada e Junichi Sato, A Whisker Away. Scopriamo ora gli arrivi del mese di luglio 2020.

Netflix: a luglio 2020 arriveranno delle nuove anime

Dopo aver dato uno sguardo alle novità del catalogo serie TV Netflix di luglio 2020 è giunto il momento di scoprire le produzioni anime in arrivo nel corso del mese. Il 1° luglio sbarcherà 5 cm al secondo che è diviso in tre episodi incentrati su Takaki e Akari. I due sono amici sin dall’infanzia e nel corso degli anni il loro rapporto è maturato al punto da non vedersi più come semplici amici. 5 cm al secondo è il secondo lungometraggio di Makoto Shinkai, dopo Oltre le nuvole, il luogo promessoci.

Lo stesso giorno arriverà anche Akame ga Kill!, adattamento del manga di Takahiro e Tetsuya Tashiro, si aggiunge al catalogo anime di Netflix. Tatsumi decide di trasferirsi nella Capitale dell’Impero per arruolarsi nell’esercito e guadagnare abbastanza per aiutare il suo villaggio di origine, oppresso da continue tasse. Esso però nasconde un oscuro segreto: oltre alla corruzione e alla povertà sempre più dilagante, gli aristocratici controllano la città e possono agire indisturbati.

Non mancherà Inuyasha, che arriverà con le altre stagioni, dopo le prime due lanciate nel mese di ottobre 2019. Dopo essere stata rapita da un demone all’interno di un pozzo, la studentessa Kagome Higurashi si ritrova nel Giappone Feudale. Kagome scopre di essere in possesso della Sfera dei Quattro Spiriti e di essere la discendente della sacerdotessa Kikyo. Questa ha imprigionato in un albero il mezzo-demone Inuyasha, il quale ha cercato di impossessarsi della Sfera per diventare un demone completo.

E non sono ancora finite…

Sempre il primo giorno del mese vedremo sbarcare anche The Tatami Galaxy, dove in una sera di autunno, in un chiosco di ramen, uno studente solitario al terzo anno di università s’imbatte in un misterioso uomo dalla testa a forma di melanzana, il quale si definisce il Dio del Matrimonio. L’incontro con la misteriosa figura porta il protagonista a ripercorrere gli ultimi due anni di studio e a ripensare alle sue azioni.

Il 9 luglio 2020 sbarcherà invece Japan Sinks: 2020 dove, al termine delle Olimpiadi di Tokyo, un forte terremoto colpisce il Giappone. I fratelli Ayumu e Go cercano di mettersi in salvo in una città ormai distrutta. L’arcipelago giapponese a seguito del sisma è destinato a sprofondare lentamente. Il titolo è liberamente ispirato al romanzo post apocalittico Nihon chinbotsu di Sakyo Komatsu. Per il momento queste sono le novità che riguardano le anime in arrivo nel mese di luglio 2020, ma vi aggiorneremo nel caso dovessimo avere altri dettagli.