Le indiscrezioni trapelate nei mesi scorsi attraverso alcune foto circa la presentazione di un nuovo smart speaker di casa Google diventano certezza. Il colosso di Mountain View conferma l’arrivo di un nuovo altoparlante attraverso la pubblicazione di alcune immagini e di un video che ne mostrano l’aspetto. Non è noto il nome del nuovo dispositivo o la data di arrivo in commercio né il costo previsto ma dalle immagini si presume che Google, attraverso il nuovo smart speaker, abbia intenzione di presentare il prodotto come una nuova versione dei già presenti Nest Mini e Nest Hub, sostituendo probabilmente Google Home.

Google Nest: ecco alcune informazioni sull’aspetto del futuro smart speaker di Google

Alto circa 20 cm, dalle dimensioni leggermente più ampie e una forma più ovale rispetto alle versioni fino ad ora create da Google, il nuovo dispositivo presenta un rivestimento in tessuto e appare privo di schermo. Le dimensioni favoriscono l’inserimento di altoparlanti più grandi che permettono al colosso di raggiungere il suo intento e, quindi, migliorare la qualità sonora. L’altoparlante sarà disponibile in due colorazioni differenti: azzurro e rosa.

In basso a destra è presente la porta per il caricatore e in alto il tasto di disattivazione del dispositivo. Si presume, inoltre, che siano presenti i tipici LED che caratterizzano prodotti Google.

Come già accennato non conosciamo il nome esatto con cui sarà lanciato il nuovo smart speaker Google né la data della sua presentazione ufficiale o il costo previsto per l’acquisto. Non resta, dunque, che attendere ulteriori aggiornamenti.