Da diversi anni, ormai, Suburra rappresenta l’emblema delle produzioni Italiane su Netflix. La serie televisiva, tratta dall’omonimo romanzo, racconta i fatti e le vicende di alcuni personaggi legati alla criminali organizzata della capitale.

Nello specifico, Suburra racconta la battaglia che, ogni giorno, si consuma fra politici corrotti, esponenti della Chiesa e personaggi della criminalità organizzata, mettendo a fuoco dei punti cardini diversi per ogni stagione. Ad oggi, quindi, sono disponibili su Netflix le prime due stagioni ma, dopo una lunga attesa, finalmente è in arrivo anche la terza ed ultima season la quale, a causa dell’emergenza Covid-19, ha subito degli ingenti ritardi. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Suburra arriva su Netflix: ecco tutte le novità della terza stagione

Suburra, la serie TV originale Netflix tutta italiana, ha avviato le prime riprese per la terza stagione nel mese di Gennaio 2020. Come accaduto per molteplici produzioni Netflix, anche la fiction Italiana è stata costretta a sospendere temporaneamente i lavori sul set a causa dell’emergenza Coronavirus. Dopo ben 3 mesi di stop, però, finalmente la macchina cinematografica sembrerebbe essere ripartita.

L’attesa dei fan, quindi, aumenta sempre di più mentre, sul fronte riprese, pare che queste ultime stiano proseguendo a gonfie vele. Stando a quanto affermato da alcuni rumors online, pare che la terza stagione di Suburra potrebbe essere rilasciata entro la fine dell’anno. Un’ipotesi abbastanza ottimista ma, purtroppo, non ancora confermata dalla produzione.

Non ci resta quindi che attendere i prossimi mesi per scoprire maggiori dettagli sui personaggi, sulle vicende che affronteranno e, in particolare, sulla data di rilascio. Restate connessi per scoprire tutte le ultime novità.