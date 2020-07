OnePlus, una delle aziende leader presenti nel settore tecnologico mobile degli ultimi anni, sta per presentare il suo ultimo smartphone e intende farlo con classe. Ha infatti deciso che oneplus Nord, dispositivo di ultima generazione, dovrà essere presentato in realtà aumentata. Già 5 anni fa, l’azienda si era mostrata pioniera del settore organizzando il lancio di oneplus 2 in VR, per intero. Una delle ragioni per cui tutto questo è stato possibile eh il supporto potente che la sua community li offre costantemente.

Oneplus nord e la realtà aumentata, cosa dobbiamo aspettarci da questo evento

la presentazione in realtà aumentata è innovativa al punto che permetterà a tutti gli utenti che assisteranno alla presentazione dalla propria casa, di poter sperimentare in prima persona il prodotto e mantenere però la sicurezza che questo periodo storico richiede.

Paul you, Head of oneplus Nord, si è espresso con queste parole: oneplus Nord rappresenta un nuovo inizio per oneplus, dando ci l’opportunità di condividere la nostra tecnologia con più persone in tutto il mondo. Per questo lancio, vogliamo rendere tutti i protagonisti, permettendo loro di rilassarsi e vivere il nostro nuovo smartphone, per la prima volta, nel conforto del proprio salotto. Crediamo che presentare Nord con una modalità più personale e intima rifletta perfettamente il nostro desiderio di rendere l’esperienza oneplus ancora più accessibile agli utenti.

Il lancio di oneplus si terrà il 21 luglio alle 16, ora italiana. Per assistere sarà necessario scaricare l’app AR oneplus Nord, disponibile sia su App store, che su play store. Installando e accettando i termini le condizioni potrete presenziare a questo evento.