Rockstar Games si sta preparando a far diventare milionari tantissimi utenti su GTA Online. La software house infatti ha intenzione di regalare oltre 6 milioni di dollari in valuta di gioco. Il motivo di questa scelta è semplicissimo, celebrare il lancio di GTA Online su PlayStation 5.

A partire dal mese di luglio 2020 e fino al lancio del gioco nel 2021, Rockstar Games verserà sugli account dei giocatori 1 milione di GTA$ al mese. Per ottenere il bonus gli utenti dovranno giocare almeno una volta ed entro 72 ore dall’accesso verranno accreditati i soldi.

Al momento non c’è una data precisa per il lancio di GTA Online sulla console next-gen di Sony. Questo significa che i 6 milioni di GTA$ sono da considerarsi fino a dicembre 2020 se il lancio avvenisse a gennaio 2021. Se invece Rockstar dovesse presentare il titolo più in la durante l’anno, gli utenti riceverebbero molti più contanti.

Giocare a GTA Online non è mai stato tanto bello

PS Plus members who play GTA Online on PS4 any time through July will get GTA$1,000,000 deposited within 72 hours into their in-game Maze Bank account.



This offer renews every month until GTA Online launches on #PS5 in 2021. Paid PS Plus subscription required. pic.twitter.com/WkmB1eNS0O — PlayStation (@PlayStation) July 2, 2020

La conferma a questa notizia arriva direttamente dall’account Twitter ufficiale di PlayStation. Ovviamente, Sony ricorda che per poter giocare al titolo è richiesto un abbonamento PS Plus.

Il nostro consiglio è quello di approfittare della promozione e racimolare quanto più denaro possibile. Infatti, con l’arrivo di GTA Online su PlayStation 5 arriveranno anche tanti nuovi contenuti. Inoltre, il titolo sarà una esclusiva temporale Sony per i primi mesi e solo in seguito sarà rilasciato anche per Xbox Series X.

Ricordiamo anche che Rockstar Games ha confermato che i nuovi DLC che debutteranno per GTA Online verranno proposti esclusivamente per le versione next-gen e PC. Questo significa che le versioni PlayStation 4 e Xbox One verranno progressivamente abbandonate.