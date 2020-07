Android, e tutti gli utenti che utilizzano tale sistema operativo, è nuovamente sotto attacco. Secondo un recente report della società di sicurezza francese Evina, oltre 25 applicazioni sono in grado di rubare i dati d’accesso (meglio definite credenziali) dei profili Facebook.

Un rapido susseguirsi di inviti alla cautela e all’attenzione sono quelli degli ultimi giorni, periodicamente le aziende di sicurezza di tutto il mondo stanno mettendo in guardia i consumatori da applicazioni che potrebbero contenere dei malware in grado di rovinare la vita degli utenti.

Le 25 applicazioni oggetto dell’articolo, di cui trovate la lista poco sotto, prima bombardavano gli utenti di annunci pubblicitari, arrivando anche ad aprire nuove schede del browser, senza che il consumatore lo abbia fatto di sua spontanea volontà, fino a rubare le credenziali di Facebook. Per ottenerle, le app “verificazione se l’app di Facebook era in primo piano”, in tal caso, nel momento in cui l’utente provava ad aprire il software colpito dal malware, apriva anche una scheda del browser con visualizzata la pagina di accesso al profilo. In questo modo l’utente pensava fosse stata l’applicazione a farlo (quindi vi chiedeva l’accesso), di conseguenza provvedeva ad inserire le credenziali, consegnando però tutto nelle mani dei malviventi, perché non veniva aperto il browser dello smartphone, ma un programma nel quale il malware eseguiva Javascript per recuperare quanto effettivamente inserito.

Nel mese di Maggio, Evina ha scoperto le piattaforme ed ha segnalato tutto immediatamente a Google, la quale ha provveduto a rimuoverle dal Play Store (agli inizi di Giugno). Consapevoli che potrebbero essere ancora disponibili come APK, raccomandiamo caldamente di non installarli, di seguito trovate la lista completa.

Android: app pericolose, la lista completa