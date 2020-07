In occasione del decimo anniversario di PlayStation Plus, Sony non solo ha deciso di anticipare di qualche giorno l’annuncio dei titoli gratuiti del mese, ma ha anche riservato una piacevole sorpresa ai suoi utenti, offrendo loro non due ma ben tre giochi.

Ma non finisce qui, perché il colosso nipponico metterà a disposizione degli utenti anche un nuovo tema gratuito, mentre chi non è ancora in possesso di un abbonamento PlayStation Plus potrà beneficiare di due giornate di prova gratuita. A partire dalle ore 00:01 di sabato 4 luglio e fino alle ore 23:59 di domenica 5 luglio, infatti, sarà possibile beneficiare di tutti i vantaggi offerti da PlayStation Plus e aggiungere un pizzico di divertimento in più alle proprie sessioni di gioco, accedendo – ove previsto – alla modalità multi-giocatore Online.

PlayStation Plus, ecco i giochi gratuiti di luglio

I giochi che potranno essere scaricati gratuitamente sulla propria console a partire dal prossimo 3 luglio sono davvero fantastici. Il primo titolo è NBA 2K20, il videogioco di pallacanestro per eccellenza che permette di utilizzare squadre e giocatori reali o personalizzati.

Il secondo titolo che sarà disponibile gratuitamente è Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, che oltre al gioco base, include anche il DLC Legami di Sangue, la modalità Stoicismo co-op Online, il livello Sopravvivenza Estrema per la campagna principale, un completo, un’arma speciale, cinque skin classiche di Lara Croft, ed i contenuti del Season Pass Baba Jaga, tra cui il tempio della strega, la modalità Stoicismo, Il risveglio della fredda oscurità, dodici completi, sette armi e trentacinque Carte Spedizione.

L’ultimo titolo è Erica, un thriller interattivo live-action in cui le proprie scelte influenzeranno l’intera trama ed il finale del gioco. Per giocare ad Erica è necessario scaricare anche l’apposita applicazione ERICA sul proprio smartphone.

Insomma, davvero dei giochi niente male che sapranno intrattenere per molte ore gli utenti. Intanto, ricordiamo che è ancora possibile riscattare i giochi gratuiti di giugno, che ricordiamo essere Call of Duty: World War II e Star Wars: Battlefront II.