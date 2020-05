Anche per il mese di giugno, chi è in possesso di un abbonamento PS Plus potrà scaricare gratuitamente sulla propria console due fantastici giochi. A dire il vero, SONY ha già annunciato a sorpresa il primo titolo gratuito di giugno lo scorso lunedì. Si tratta di Call of Duty: World War II ed è già disponibile per il download gratuito attraverso PlayStation Store. Questo capitolo del celebre spara-tutto ci proietta nella Seconda Guerra Mondiale ed offre tre diverse modalità di gioco: Campagna, Multi-giocatore e Zombi.

Call of Duty: World War II potrà essere scaricato fino al prossimo 6 luglio. Tutti coloro che effettueranno il download del titolo, riceveranno 1.100 punti Call of Duty WWII in omaggio.

Star Wars: Battlefront II tra i giochi gratuiti di giugno?

Il secondo gioco potrebbe essere Star Wars: Battlefront II. Preferiamo utilizzare il condizionale in quanto la notizia non è stata ancora ufficializzata, e si attende la comunicazione da parte di Sony, che dovrebbe giungere nelle prossime ore. Fatto sta che sul profilo Instagram di PlayStation è stato pubblicato un video (poi subito rimosso) che indica Star Wars: Battlefront II tra i giochi gratuiti di giugno per i possessori di PS Plus. Il video è stato poi pubblicato sul canale YouTube PlayStation Gaming, ma non è ancora chiaro se si tratti di un falso oppure no.

Star Wars: Battlefront II è uno spara-tutto in prima e in terza persona basato su Guerre Stellari, che offre sia una modalità Campagna che una modalità multi-giocatore strutturata su un sistema di classi. Sarà proprio questo il secondo titolo gratuito di giugno o SONY ha in serbo qualcos’altro? Lo scopriremo tra qualche ora. Noi, come al solito, saremo qui pronti ad aggiornarvi.