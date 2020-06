Nonostante la presentazione dei nuovi iPhone non avverrà a breve, le indiscrezioni a riguardo dei nuovi smartphone targati Apple si fanno sempre più insistenti. Per poter ammirare dal vivo i device bisognerà aspettare l’autunno, come ormai da tradizione. Tuttavia, per il momento possiamo raccogliere tutti i rumor che si susseguono giornalmente.

L’ultimo indizio sulla famiglia iPhone 12 riguarda la versione Pro. Questo device rappresenterà il top di gamma assoluto pensato da Apple. Infatti, sarà caratterizzato da un display con frequenza di aggiornamento a 120Hz. La scelta del produttore Californiano permette di allinearsi a quanto offerto dalla concorrenza. Inoltre, sempre questa variante sarà caratterizzata dalla compatibilità con le reti 5G.

A confermare questa notizia ci ha pensato il solito Ice Universe. Il noto leaker ha condiviso un Tweet in cui riporta la nuova indiscrezione.

iPhone 12 Pro will have both 120Hz and 5G (if there is no accident), but assuming that 120Hz and 5G can only keep one of them, which one would you choose to keep?