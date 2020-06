Il futuro di Apple è già stato tracciato. Il colosso di Cupertino ha annunciato una svolta epocale per quanto riguarda i Mac, tuttavia questa non sarà l’unica rivoluzione. L’innovazione che contraddistingue la Mela porterà anche al lancio della nuova generazione di cuffie AirPods.

Le notizie al momento sono alquanto scarse, ma possiamo affidarci ad un report redatto da Ming-Chi Kuo, noto analista del settore. Ming-Chi Kuo sostiene che le Apple lancerà le AirPods di terza generazione nella prima metà del 2021.

Il design scelto per le cuffie true wireless resterà in linea con quanto già visto in precedenza. Le nuove cuffie, molto probabilmente, somiglieranno nella forma alle AirPods Pro. Queste cuffie sono state presentate a novembre 2019 e rappresentano l’idea di eccellenza musicale secondo Apple.

Le AirPods di terza generazione arriveranno nel 2021

Il design in-ear si affianca ad una qualità audio superiore rispetto alle cuffie tradizionali. Inoltre, feature come la cancellazione attiva del rumore e la resistenza alle infiltrazioni di acqua hanno giustificato la denominazione Pro rispetto alle versioni standard. Ovviamente tornare indietro non è più possibile, per questo i futuri prodotti di Apple manterranno questo design.

Inoltre, la nuova famiglia di AirPods andrebbe a prendere completamente il posto delle EarPods. Secondo i rumor, le cuffie con filo non saranno più inserite all’interno della confezione di vendita dei nuovi iPhone 12.

Al momento non è possibile stabile un prezzo per la nuova generazione. Le attuali AirPods 2 vengono vendute al prezzo di 179 euro mentre le AirPods Pro a 279 euro. Possiamo ipotizzare che, se la nuova versione utilizzerà feature provenienti da entrambi i modelli, il prezzo potrebbe essere una via di mezzo.