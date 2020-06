I rumor riguardanti la nuova famiglia di device Apple si stanno facendo sempre più insistenti. Il debutto della serie iPhone 12 non è previsto prima dell’autunno, ma le indiscrezioni riguardo i flagship emergono continuamente.

Secondo un ultimo report, Apple sta pianificando di lanciare due modelli di iPhone 12 compatibili esclusivamente con le reti 4G. Questi smartphone si affiancheranno a quelli 5G, ampliando ulteriormente la proposta di Cupertino.

La scelta di lanciare device 4G è da ricercare nella lenta diffusione del 5G. La nuova tecnologia di telecomunicazione non è arrivata in tutti i mercati o comunque non ha ancora quote rilevanti.

Il vantaggio di avere i nuovi iPhone 12 e 12 Max in versione 4G sarà quella poter contare su un prezzo di lancio inferiore al solito. Secondo un Tweet di Omegaleaks, la versione base potrebbe partire da 549 dollari. Con 100 dollari in più, per un totale di 649 dollari invece si potrà acquistare iPhone 12 Max. Inoltre, le versioni 5G degli stessi partiranno rispettivamente da 649 e 749 dollari.

my first iphone rumor is the 4g version of the 12 and 12 max

iphone 12(4g) if it happens will be 549$

4g 12 max will be 649$ and there 5g prices are 649 and 749 just like jon prosser said.

— Omega LEAKS and RUMORS (@omegaleaks) June 25, 2020