Esselunga sorprende MediaWorld con il volantino davvero migliore che avrebbe mai potuto effettivamente lanciare, una campagna promozionale assolutamente mirata su un prodotto tra i più interessanti e richiesti del periodo.

In scadenza l’8 luglio 2020, la soluzione corrente si discosta dallo Speciale Multimediale apprezzato nel corso delle settimane precedenti, data la presenza del singolo prezzo basso. L’utente dovrà recarsi in negozio, poiché comunque la campagna non è attiva sul sito ufficiale, ma allo stesso tempo potrà accedere ad un solo prodotto.

Volantino Esselunga: quante offerte da far girare la testa

La campagna promozionale è interamente mirata sullo Xiaomi Redmi Note 9, un terminale recentissimo, anche se comunque legato alla fascia medio-bassa del mercato della telefonia mobile. Dalla critica è considerato a tutti gli effetti un best buy assoluto, poiché promette infatti l’accesso a prestazioni interessanti, dietro il pagamento di un contributo finale di soli 179 euro.

La scheda tecnica lo descrive perfettamente, batteria da 5020 mAh, con ampio display da 6.53 pollici e display FullHD+, sistema operativo Android 10, ben 4 sensori fotografici posteriori (suddivisi in 48 + 8 + 2 + 2 megapixel), sensore per le impronte digitali, chip NFC e processore octa-core con frequenza di clock a 2Ghz.

La versione in vendita da Esselunga presenta inoltre 128GB di memoria interna e, purtroppo, soli 4GB di RAM. Il prodotto è comunque no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente da Xiaomi e non dall’operatore, e con garanzia legale della durata di 24 mesi (periodo entro il quale, qualsiasi difetto di fabbrica verrà comunque riparato a costo azzerato).