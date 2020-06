Esselunga ha recentemente proposto al pubblico italiano un volantino assolutamente in grado di mettere alle strette anche Unieuro, una delle più importanti realtà del panorama della rivendita di elettronica, in termini di negozi fisici.

Lo Speciale Multimediale oggi disponibile in ogni punto vendita nasconde al proprio interno tantissime occasioni che aiuteranno i consumatori a risparmiare moltissimo su ogni acquisto effettuato, con la limitazione di impossibilità di accesso alle offerte sul sito ufficiale. E’ bene ricordare che gli utenti non potranno in nessun modo acquistare i prodotti online, ma solamente nei negozi fisici.

Volantino Esselunga: tantissime occasioni che aiutano a risparmiare

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, a partire dal top di gamma assoluto quale è il Samsung Galaxy S20, un must have assoluto per coloro che vogliono godere di ottime prestazioni al giusto prezzo. La richiesta attuale di Esselunga è di circa 748 euro, il giusto compromesso tra qualità e risparmio.

Chiaramente sono disponibili anche altre soluzioni che vi potranno aiutare moltissimo a risparmiare sull’acquisto di smartphone, in particolare annoveriamo tantissimi modelli in vendita ad un prezzo inferiore ai 300 euro, tra cui sono inclusi i vari Huawei Y7 2018, Xiaomi Redmi 8, Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy A51 e similari.

Il volantino Esselunga include ad ogni modo anche altri prodotti a prezzi relativamente ridotti ed appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti; non potendovi raccontare il tutto nel dettaglio nell’articolo, di seguito potete trovare le pagine della campagna promozionale.