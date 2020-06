Il tema delle SIM è centrale in un’epoca dove tutto sta diventando digitale. Con l’apparizione delle eSIM si è scatenata una folle corsa all’inseguimento dei numeri rari. Gli appassionati di collezionismo sono attivi ormai da anni in questo contesto ma molti si stanno affacciando ad un nuovo mondo in cui i numeri assumono particolare rilevanza.

Dopo il servizio de “Le Iene” ma sopratutto a seguito della nostra intervista speciale si è compresa l’importanza delle combinazioni quasi impossibili. Si tratta di cifre ricorrenti, cicliche che possono valere una vera e propria fortuna. L’ultimo rapporto andato in onda in TV ha citato la nobile causa della rivendita a favore dell’Istituto Nazionale contro i Tumori. I risultati hanno decretato l’unicità dei numeri con un marcato slancio di interesse da parte dei consumatori italiani. Ecco come è andata.

SIM con numeri introvabili valgono oro: ecco i risultati e quanto può valere il tuo numero

339 YYXXXXX – TIM ha devoluto 2’210 euro con questo numero.

con questo numero. 33Y XXXXXXX – TIM ha devoluto 8’600 euro con questo numero.

con questo numero. 342 XXXXXYY – Vodafone è riuscita a donare 1’920 euro con la vendita di questo numero.

con la vendita di questo numero. 320 XYZYZYZ – Wind è riuscita a donare 856 euro con la vendita del numero.

con la vendita del numero. 393 XY9XXY9 – 3 Italia ha donato 343 euro.

Si intuisce come tante più ripetizioni vi siano tanto più il numero vale. Quello di TIM visualizzato nel precedente elenco è solo un fulgido esempio di valore commerciale. Fonti esterne riferiscono che personalità di alto rango (vedi sceicchi, calciatori e note aziende italiane) sarebbero disposti a spendere addirittura milioni di euro. Molti stanno rispolverando le proprie vecchie SIM alla ricerca di una possibilità di facile guadagno. Controllare non costa nulla. Perché non provarci mettendosi in gioco poi su forum e siti d’asta online? Spazio ai vostri commenti in qualità di acquirenti, venditori o collezionisti.