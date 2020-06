Xiaomi Redmi 9 sarà disponibile in Europa a partire dal prossimo 18 giugno, debuttando inizialmente per il mercato spagnolo. Si tratta di uno smartphone completo sia dal punto di vista delle funzionalità che dal punto di vista del comparto multimediale, ed offre all’utente tutto il necessario – e anche più – ad un prezzo davvero conveniente.

Xiaomi Redmi 9, caratteristiche e prezzi

Nonostante il suo prezzo accessibile, infatti, Redmi 9 integra una serie di tecnologie all’avanguardia, a partire dal modulo fotografico che si compone di quattro sensori di buona qualità, di cui un sensore principale da 13 MP, una lente ultra-wide da 8 MP, una Macro da 5 MP ed un sensore ToF da 2 MP.

Anche dal punto di vista estetico questo smartphone si presenta piuttosto bene: è disponibile in tre colorazioni dall’effetto sfumato (Carbon Gray, Sunset Purple e Ocean Green) e dispone di un ampio schermo LCD da 6,53 pollici con risoluzione 2340 x 1080 pixel e notch a goccia. Al suo interno si nasconde la fotocamera frontale per selfie da 8 MP. Xiaomi Redmi 9 presenta delle cornici sottili ed un mento non troppo pronunciato, ed offre, in questo modo, un campo visivo più ampio ed una esperienza Entertainment certamente più coinvolgente.

Lo smartphone è poi alimentato da un SoC MediaTek Helio G80, aiutato da 3 GB o 4 GB di RAM e fino a 64 GB di spazio di archiviazione interna, espandibile con microSD. Completano le caratteristiche chiave del dispositivo una batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W, USB di tipo C, jack audio da 3,5 mm ed un microfono con funzione di cancellazione del rumore, che garantisce una migliore esperienza di chiamata.

Quanto ai prezzi, Xiaomi Redmi 9 nella versione con 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione interna sarà disponibile al prezzo di 149 euro; la variante con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria, invece, sarà disponibile al prezzo di 179 euro. Questi sono i prezzi per il mercato spagnolo. Non si hanno ancora informazioni relative alla disponibilità e al prezzo per il mercato italiano, anche se non ci aspettiamo cambiamenti significativi.