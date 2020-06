Netflix: RIVERDALE, ELITE, BLACK MIRROR e SUBURRA, tutte le novità

Netflix detiene tantissimi contenuti esclusivi che in un modo o nell’altro sono stati rallentati ho bloccati dalla pandemia in atto. Infatti gli utenti sono in attesa di alcune informazioni per quanto riguarda le loro serie TV preferite, le quali in alcuni casi continueranno e in alcuni casi sembrano essere destinate a fermarsi. Negli ultimi tempi sono arrivate nuove indiscrezioni, le quali sarebbero molto attendibili viste le fonti di grande rilevanza.

Netflix: nuovi risvolti in merito alle celebri serie TV che gli utenti seguono

A quanto pare la celebre serie Black Mirror nella quale viene esplorato il prossimo futuro tecnologico potrebbe restare ferma per un po’ addirittura definitivamente. A quanto pare infatti l’autore sembra avere altri progetti in mente, per cui non si sa se e quando arriveranno nuovi episodi in merito alla celebra saga.

Le storie incredibili di Archie, Betty, Jughead e Veronica, ragazzi che si ritroveranno a lottare in ogni modo per difendere loro stessi e la cittadina di Riverdale, vedranno con tutta probabilità anche l’arrivo di una quinta stagione. Questa sarà ritardata a causa della pandemia in atto che non ho permesso di effettuare le riprese.

Suburra è la classica serie crime italiana ambientata a Roma. In questo caso l’apprezzamento del pubblico è stato smisurato, proprio come hanno denotato le ultime due stagioni. Secondo quanto riportato le riprese sono state rallentate dall’emergenza covid, per cui non temete: Suburra 3 ci sarà.

Elite, teen drama prodotto in Spagna e ambientato a Madrid, parla delle storie diverse di tanti ragazzi che fanno parte della stessa e prestigiosa scuola. Da poco è terminata la terza stagione ma una quarta e una quinta sembrano essere in programma con al centro tanti nuovi personaggi.