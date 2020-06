Le serie TV presenti su Netflix, sono tantissime. Questa piattaforma è indubbiamente la migliore per varietà di prodotti, quantità e per numero di utenti. Tra le ragioni di questo successo, troviamo principalmente la vastità del catalogo. In seguito all’emergenza coronavirus, moltissimi programmi sono stati interrotti perché non era possibile proseguire le riprese a causa delle misure di sicurezza. Pertanto molte serie subiranno notevoli ritardi di cui spesso ancora non si conosce l’entità. Tra le serie che il pubblico attende con ansia sulla piattaforma, abbiamo sicuramente Élite, Suburra, Riverdale e Black Mirror. Ecco tutto quello che sappiamo sul futuro di queste stagioni.

Élite, Suburra, Riverdale e Black Mirror, che novità ci sono sulle prossime stagioni

Il team drama spagnolo chiamato Élite e ambientato in una scuola prestigiosa di Madrid, Las Encinas, ha all’attuale 3 stagioni. Benché il ciclo narrativo si sia concluso con l’ultima stagione pubblicata, i produttori intendono proseguire per una quinta e quarta parte, con una nuova trama e nuovi personaggi. Tutto questo però, anche a causa del Covid-19, a data da destinarsi.

Di Suburra si attende con ansia il terzo capitolo, in quanto sarà quello conclusivo. Benché le riprese siano terminate prima della quarantena, l’emergenza sanitaria ne ha rallentato la produzione, pertanto la data di uscita della serie è ancora sconosciuta.

Riverdale è un’altro teen drama, di produzione però americana, che finora ha avuto ben quattro stagioni. Si è già parlato della quinta, che con altissima probabilità si farà. La data di uscita però, attualmente impossibile da conoscere in seguito all’emergenza sanitaria.

Parliamo in fine di Black Mirror. Questa serie, vanta 5 stagioni, uno speciale di Natale e un film interattivo, tutti presenti su Netflix. La stagione 6 era stata quasi data per scontata. Ma in seguito a un’intervista, l’autore ha confessato di avere il desiderio di occuparsi di altri progetti, al momento. Pertanto, è impossibile, per adesso stabilire se e quando questa stagione si farà.