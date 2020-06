Le serie tv originali Netflix (piattaforma americana nata nel 1997 e divenuta ad oggi la principale “causa” di molteplici nottate in bianco) hanno fatto il giro del mondo facendo appassionare moltissimi utenti. Difatti una volta iniziata una di queste, è impossibile fermarsi ai primi episodi. Tra le più coinvolgenti troviamo Stranger Things, You e Tredici. Ma quando torneranno disponibili le nuove stagioni? Scopriamolo insieme.

Stranger Things, You e Tredici: le riprese sono ripartite?

Preparatevi innanzitutto per un carico di notizie piuttosto sconvolgenti.

Partiamo dalla serie televisiva che mostra la caccia alla verità celata sulla morte di Hannah Baker. (Ella prima di togliersi la vita, lascerà delle audiocassette registrate per spiegare ai suoi amici i tredici motivi di tale azione). Per la gioia dei fan più accaniti, Tredici è andato in onda il 5 giugno. Purtroppo però la stagione in esclusiva su Netflix è stata l’ultima e non vi sarà più ritorno.

Anche la serie televisiva Stranger Things sarebbe dovuta sbarcare su Netflix quest’anno. Ma l‘emergenza Covid-19 non le ha permesso di continuare le riprese per limitare la diffusione del virus e preservare la salute del cast. Queste, nonostante l’inizio della Fase 2 e l’imminente arrivo della Fase 3, non hanno ancora ripreso il via. Stando ad alcune indiscrezioni ricevute, la serie televisiva ha interrotto le riprese in Georgia, ma la produzione potrebbe tornare a lavorare tra non molto rispettando tutte le direttive.

Anche You si è vista costretta ad interrompere la sua terza stagione a causa del Coronavirus. Al momento non si sa nulla circa il suo ritorno.